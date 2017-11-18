Супругу Порошенко уличили в краже денег детей-инвалидов

Жена президента Украины, возможно, причастна к отмыванию денег через благотворительные фонды, созданные для оказания помощи детям с ограниченными возможностями. Соответствующий материал появился в зарубежных СМИ.

О преступной схеме рассказала газета Luxembourg Herald. Изданию стало известно, что ранее западные страны перечислили средства на нужды украинских детей-инвалидов. Собиравшие финансовую помощь фонды впоследствии переводили деньги на счета фирм, зарегистрированных в офшорах, после чего закрывались.

Журналисты утверждают, что данная деятельность «поддерживается» женой Петра Порошенко Мариной. В газетной статье говорится, что поступление средств от благотворителей она держит под своим непосредственным контролем.