Совет нацбезопасности США одобрил поставку ракетных комплексов Украине

Совет национальной безопасности при президенте Соединенных Штатов рекомендовал Дональду Трампу начать поставки Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Соответствующая информация оказалась в распоряжении телекомпании ABC. Источники в дипломатических кругах рассказали журналистам, что данное решение было принято Советом на текущей неделе. Когда выработанные органом рекомендации будут представлены Трампу, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что американские законодатели согласовали сумму, которую Вашингтон потратит в 2018 году на «противодействие России» в Европе. Эта статья расходов подразумевает выделение Киеву 350 млн долларов в качестве военной помощи.