Украинский МИД экстренно вызвал посла Польши

Посол Польши на Украине в экстренном порядке вызван в министерство иностранных дел этой страны. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

Беца уточнила, что причиной данного шага стал инцидент с украинским политиком Святославом Шереметом. Ранее Варшава отказала Шеремету во въезде в связи с тем, что он занимает «антипольскую позицию».

Отношения Украины и Польши осложнились в связи с разногласиями по поводу исторических вопросов. Варшава неоднократно выражала свое недовольство героизацией украинскими властями националистов, совершивших военные преступления в отношении польского населения.