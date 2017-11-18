Жюри «Мисс Мира – 2017» объявило имя самой красивой девушки Земли
18 ноября 2017, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]
Самой красивой девушкой на Земле признана Мануши Чхиллар из Индии. Такое решение приняло жюри конкурса «Мисс Мира – 2017».
В этом году глобальное состязание прошло в Китае. Мероприятие стартовало 20 октября. Его финальное шоу, состоявшее из пятнадцати частей, открылось презентацией континентов, которые представляли участницы.
За титул «Мисс Мира» боролись девушки из 118 стран в возрасте от 18 до 26 лет. Корона победительницы досталась 20-летней модели и студентке-медику Мануши Чхиллар.
От Российской Федерации в состязании участвовала жительница Екатеринбурга Полина Попова. Ранее ее имя было названо в числе десяти лучших конкурсанток, пишет ТАСС.