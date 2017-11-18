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В Одессе митингующие избили начальника областной полиции

18 ноября 2017, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Одессе митингующие избили начальника областной полиции
фото: globallookpress.com

Начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин получил травмы в потасовке с активистами, протестующими против возведения многоэтажки возле Летнего театра. Правоохранителя ударили металлическим прутом по голове.

Ранее в субботу около учреждения культуры состоялся митинг. В ходе акции ее участники снесли ворота городского сада и прорвались на территорию театра. На пути протестантов встали сотрудники полиции. Завязалась драка, во время которой пострадал Дмитрий Головин.

Правоохранителю на месте происшествия была оказана первая медицинская помощь, госпитализация ему не потребовалась. В настоящее время полицейские взяли ситуацию под свой контроль, сообщает телеканал «Звезда».

 

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