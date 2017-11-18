Глава представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил о том, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе близка к срыву всех достигнутых ранее договоренностей.

Якубов считает, что если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить "точка невозврата". Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подчеркнул, что все заявления представителей Киева о намерениях соблюдать режим прекращения огня сделаны для Европы.

По словам Якубова, идет третий месяц перемирия, а со стороны Украины не выполнены даже базовые условия.

В ДНР отметили, что украинские ВС постоянно нарушают режим тишины: в ход идут РСЗО, тяжелая артиллерия и бронетехника."Если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить точка невозврата", — цитирует РИА Новости Якубова.