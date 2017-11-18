Посольство РФ в США выступило за прекращение ограничения свободы СМИ

Посольство РФ в Соединенных Штатах Америки призвало Вашингтон прекратить ограничивать свободу российских СМИ и воздержаться от введения индивидуальных ограничений против журналистов из России.

Сообщение российской дипмиссии опубликовано на странице в Facebook. Посольство прокомментировало официальное внесение Министерством юстиции США компанию Reston Translator, которая ретранслирует радиопрограммы Sputnik, в список иностранных агентов.

Как отметили в дипмиссии, "эти действия – продолжение политики давления на российские СМИ". "Очевидно, что теперь пытаются запугать американские коммерческие структуры, работающие с нашими медиаресурсами", - говорится в обращении.

"Призываем американские власти прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских СМИ. Также предостерегаем от введения индивидуальных ограничений против наших журналистов в США", - пишет посольство РФ.

Sputnik, работающий со многими компаниями по всему миру, таким статусом в США не обладает, поскольку Белый дом этого не требовал.