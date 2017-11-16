Лавров признал отсутствие доказательств сговора США и ИГ

В распоряжении Москвы нет доказательств того, что Соединенные Штаты и запрещенная в России экстремистская группировка ИГ вступили в сговор. Об этом заявил Сергей Лавров.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что ударные самолеты возглавляемой США коалиции мешали российским ВКС наносить удары по позициям исламистов в Сирии. Представитель коалиции Райан Диллон данную информацию опроверг.

Глава МИД России Сергей Лавров признал отсутствие доказательств сотрудничества американцев с террористами, передает РИА Новости. При этом дипломат отметил, что произошедший в Сирии инцидент, в результате которого боевики смогли избежать ликвидации, требует разбирательства. По словам Лаврова, внешнеполитическое ведомство уже направило в Вашингтон соответствующий запрос.