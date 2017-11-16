Падение метеора в американском Финиксе сняли на видео

На видеохостинге YouTube выложили ролик, на котором запечатлено паление метеора в американском городе Финикс.

Данные кадры оказались в распоряжении одного из канадских телеканалов. На появившейся в интернете записи видно, как метеор освещает ночное небо на несколько секунд, после чего гаснет.

Метеорами принято называть фрагменты космических тел, которые сгорают после входа в атмосферу Земли на огромной скорости. Данные объекты могут быть встречными и догоняющими.

Ранее сообщалось, что китайские астрономы уличили своих коллег из американского космического агентства NASA в сокрытии информации об опасном метеорите.