Падение метеора в американском Финиксе сняли на видео
16 ноября 2017, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
На видеохостинге YouTube выложили ролик, на котором запечатлено паление метеора в американском городе Финикс.Данные кадры оказались в распоряжении одного из канадских телеканалов. На появившейся в интернете записи видно, как метеор освещает ночное небо на несколько секунд, после чего гаснет.
Метеорами принято называть фрагменты космических тел, которые сгорают после входа в атмосферу Земли на огромной скорости. Данные объекты могут быть встречными и догоняющими.
Ранее сообщалось, что китайские астрономы уличили своих коллег из американского космического агентства NASA в сокрытии информации об опасном метеорите.