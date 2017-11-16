В США объяснили публикацию карты со «спорным» Крымом

Газета New York Times дала пояснения по поводу публикации карты со «спорным» Крымом.

Ранее на страницах американского издания появилась карта, на которой полуостров помечен как «спорная территория» и заштрихован одним цветом с Россией. Это вызвало обеспокоенность украинских дипломатов, которые заявили, что в материал нужно внести коррективы.

Представитель New York Times Дэниэл Роадес в разговоре с РИА Новости отметил, что карта отражает текущий статус полуострова. По его словам, газета российскую позицию по Крыму не разделяет.

Полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. Украина называет Крым оккупированной территорией.