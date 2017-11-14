Донецкая народная республика ответит на возможное наступление украинских силовиков применением высокоточного оружия. Такое заявление сделал глава ДНР Александр Захарченко.

По словам Захарченко, за время существования самопровозглашенного государства его оборонная промышленность освоила выпуск «высокотехнологических» образцов вооружений. В случае его применения «наступление ВСУ закончится, не успев начаться», процитировал Захарченко портал Life

Ранее во вторник СМИ привели слова бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука, который призвал стереть с лица земли Донецк, Луганск и Горловку ради освобождения Донбасса.