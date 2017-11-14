Сын Дональда Трампа опубликовал свою переписку с WikiLeaks

Сын американского лидера Дональда Трампа опубликовал свою переписку с сотрудниками сайта WikiLeaks.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп-младший имел контакты с разоблачительным порталом во время предвыборной кампании. Мужчина продемонстрировал скриншоты переписки с WikiLeaks на своей страничке в социальной сети Twitter.

Сын главы США, в частности, опубликовал сообщения сайта о политическом фонде, который распространяет информацию по поводу связи Дональда Трампа с российскими властями. Кроме того, сотрудники WikiLeaks попросили сына президента высказаться насчет слов Хиллари Клинтон о том, что она хотела бы ликвидировать основателя портала Джулиана Ассанжа посредством беспилотника. Более того, работники сайта буквально потребовали, чтобы Трамп-младший предоставил налоговую декларацию своего отца.