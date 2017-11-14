Министр обороны США рассказал, когда американские войска покинут Сирию

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, когда американские войска покинут Сирию. В Пентагоне подчеркнули, что военные будут находиться на территории САР до достижения успеха женевского процесса.

Джеймс Мэттис добавил, что некоторые военнослужащие уйдут из Сирии, однако часть непременно останется, передает РИА "Новости".

По его словам, Минобороны США намерено обеспечить создание основ для дипломатического решения конфликта в Сирии.

Напомним, в Сирии американские войска наносят удары по позициям террористов группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ. Отметим, что военные США не получали разрешения на эти действия со стороны сирийских властей.