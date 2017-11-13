На Филиппинах активисты сожгли чучело президента США

Сегодня стало известно, что на Филиппинах активисты сожгли чучело американского лидера Дональда Трампа, который прибыл в столицу страны Манилу для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Демонстранты, согласно последним данным, сожгли чучело политика. Во время этого действия толпа скандировала "США – империалисты!", а также "Стоп, американская военная машина!".

Как уточняет РИА "Новости", сожженная кукла представляла собой картонную конструкцию с лицом Дональда Трампа. В руках у чучела была сумка с деньгами, ракета, пистолет, а также бульдозер.

Ранее сообщалось, что на гала-ужине в честь открытия саммита АСЕАН президент Филиппин Родриго Дутерте "по требованию" американского лидера спел песню.