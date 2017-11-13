Бывший директор ЦРУ: Трамп может бояться Путина

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан сделал важное заявление.

По словам специалиста, президент США Дональд Трамп либо запуган российским лидером Владимиром Путиным, либо всерьез боится его действий. Экс-глава ЦРУ подчеркнул, что после встречи политиков на саммите АТЭС американский лидер заявил, что Путина оскорбили предположения о российском следе в выборах в Штатах. Якобы Трамп заметил, что это нехорошо для США.

Бреннан в интервью телеканалу CNN заявил, что президент Америки также может опасаться фактов, которые могут всплыть в рамках расследования вмешательства российской стороны в выборы в США.