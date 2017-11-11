Японцы, англичане и американцы – самые ленивые в сексе

Все больше людей во всем мире стараются под разными предлогами избежать интимных отношений. Эта грустная тенденция наблюдается прежде всего в Японии, Британии и США.

Согласно исследованиям, 20 процентов американцев репродуктивного возраста занимаются сексом менее 10 раз в год. Более того, в жизни 20 миллионов пар секс вообще отсутствует. Считается, что США занимают третье место в рейтинге мировых интим-уклонистов. На втором месте Великобритания. Без секса живут 12 процентов англичан, 75 процентов из них – мужчины. А в лидерах оказалась Япония. В Стране восходящего солнца 40% пар в возрасте от 16 до 49 лет не занимаются любовью годами.

Многие современные люди заменяют секс компьютерными технологиями. Если так пойдет и дальше, планету ждет вырождение.