Протесты против визита Дональда Трампа проходят на Филиппинах

На Филиппинах проходят акции протеста против визита в страну американского лидера Дональда Трампа. Накануне сразу несколько десятков недовольных хотели дойти до американского посольства в Маниле, однако им помешала полиция.

Сегодня утром в столице Филиппин на улицах появились надписи с требованием запретить Трампу въезд на территорию республики, передает ТАСС.

Кроме того, на приветствующих делегатов саммита АСЕАН баннерах можно было увидеть призыв "нет Трампу на Филиппинах". Напомним, что президент США прибудет в Манилу 12 ноября.