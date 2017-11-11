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Протесты против визита Дональда Трампа проходят на Филиппинах

11 ноября 2017, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]

Протесты против визита Дональда Трампа проходят на Филиппинах
фото: globallookpress.com

На Филиппинах проходят акции протеста против визита в страну американского лидера Дональда Трампа. Накануне сразу несколько десятков недовольных хотели дойти до американского посольства в Маниле, однако им помешала полиция.

Сегодня утром в столице Филиппин на улицах появились надписи с требованием запретить Трампу въезд на территорию республики, передает ТАСС.

Кроме того, на приветствующих делегатов саммита АСЕАН баннерах можно было увидеть призыв "нет Трампу на Филиппинах". Напомним, что президент США прибудет в Манилу 12 ноября.

 

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