Во Франции сообщили о радиоактивном облаке из России

Французский Институт ядерной и радиационной безопасности (IRSN) зафиксировал над Европой радиоактивное облако, которое, по оценке ученых, возникло после утечки на объекте, расположенном в Казахстане или России.

«Российские власти сказали, что не знают об аварии на их территории»,— сообщил Reuters директор IRSN Жан-Марк Перес. Институт пока не связался с властями Казахстана. По его словам, в радиоактивное облако входят изотопы рутения-106.

Исследователи признали, что облако возникло не из-за аварии на ядерном реакторе, а, предположительно, из-за нарушения правил хранения ядерного топлива.

Никакого вреда облако жителям Европы не нанесло, сообщают французские СМИ. По словам специалистов, облако пришло в Европу со стороны Южного Урала.

Комитет по чрезвычайным ситуациям республики Казахстан сообщил «КоммерсантЪ», что никаких аварий, которые могли бы привести к утечке радиации, в конце сентября не было. Зампредседателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго Казахстана Тимур Жантикин сказал «Ъ», что вероятность аварии в стране нулевая по одной простой причине: нет таких производств.