Постпред РФ при НАТО: главная задача альянса - противостояние России

Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко назвал главную задачу Североатлантического альянса. По словам Грушко, противостояние с Россией лежит в основе усилий НАТО по адаптации командной структуры организации.

8 ноября министры обороны стран-членов НАТО согласовали план адаптации командной структуры НАТО. План предполагает создание командования по Атлантике для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой и командования по логистике для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы. Как отметил постпред РФ в НАТО, все эти действия альянса направлены на противостояние с Россией, сообщает РИА Новости. Как сказал Александр Грушко, сейчас очевидно, что, "разрабатывая такие решения, рассматривая варианты дальнейшего усиления военного присутствия альянса, в том числе на восточном фланге, видимо, натовцы черпали вдохновение в схемах холодной войны".