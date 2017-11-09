WikiLeaks сообщила о маскировке вирусов ЦРУ под коды «Лаборатории Касперского»

ЦРУ США использовало созданный специалистами код для маскировки вредоносных программ ведомства таким образом, что источниками вирусов кажутся другие компании, в частности, «Лаборатория Касперского».

Об этом сообщает портал Wikileaks. ЦРУ разработало особый код Hive, управляемый специалистами данного ведомства. Он способен маскироваться, выдавая себя за публичные компании. Данный код может выглядеть, как ложный сертификат или допуск. В случае, если вирус ЦРУ будет вычислен на компьютере, то он не укажет на свой реальный источник. Код Hive позволяет относить вредоносные программы к разным доменам, которые ЦРУ арендует на общедоступном сервере.

WikiLeaks сообщает, что таким образом код три раза создавал имитацию сертификатов «Лаборатории Касперского», передает РИА Новости.