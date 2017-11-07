Михаил Саакашвили во вторник на митинге возле здания Рады в Киеве заявил о готовности начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" президента Украины Петра Порошенко.

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии ранее сегодня заявил, что получил от миграционных властей Украины справку, подтверждающую законность его пребывания в стране. Легализовавшийся на Украине Саакашвили собрал на митинге примерно тысячу человек. Митингующие призывают отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Как заявил Саакашвили, если власти будут продолжать игнорировать требования, то 3 декабря необходимо начать процесс народного импичмента, сообщает РИА Новости.

Согласно конституции Украины, импичмент может быть объявлен президенту Украины, если он совершил госизмену или другое преступление.

Саакашвили призвал протестующих собраться в Киеве 12 ноября на Михайловской площади и организовать марш с требованием принять законы об антикоррупционном суде и импичменте. Он пообещал прийти на акцию всей семьей - с женой и сыном.