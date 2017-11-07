Вьетнам заинтересован в покупке российских зенитных комплексов
7 ноября 2017, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
Вьетнамские власти заинтересованы в покупке российских зенитно-ракетных комплексов.
В настоящий момент стороны проводят активные переговоры по вопросам приобретения, поставки и ремонта систем. Замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов отметил, что речь идет о зенитных ракетных комплексах различного типа.
Как уточняет издание "Известия", сейчас Вьетнам и РФ пытаются определить номенклатуру, в рамках которой будет проводиться сотрудничество между странами в данной сфере.