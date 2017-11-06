В США обнародовали сроки создания гиперзвукового оружия

Эксперты из Соединенных Штатов рассказали, когда страна получит гиперзвуковое оружие, способное избегать воздействия ПВО или ПРО противника.

Материал на данную тему опубликовало издание Scout Warrior. Джеффри Захариас, занимающийся научными разработками в ВВС США, сообщил журналистам, что гиперзвуковые ракеты и кинетическое оружие поступят в американскую армию в 2020-х годах. В последующем в Штатах должны изготовить гиперзвуковые платформы, с которых будут запускаться ракеты и беспилотники.

Ранее «Аргументы недели» писали, что о завершении работы над созданием гиперзвукового оружия отчитались в Минобороны России.