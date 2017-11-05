VPT: Экс-глава Каталонии сдался полиции Бельгии

Карлес Пучдемон, объявленный 27 октября по итогам референдума в Каталонии главой Каталонской Республики, в воскресенье, 5 ноября, сдался бельгийской полиции. Пучдемон после подведения итогов референдума неделю находился в Брюсселе, снимал трехзвездочный отель.

Бельгийский телеканал VRT со ссылкой на источники в федеральной прокуратуре передал, что представители прокуратуры Брюсселя должны выступить с заявлением относительно ордера на арест Пучдемона и четырех бывших членов правительства Каталонии. Экс-глава Каталонии и бывшие члены правительства региона добровольно явились в полицейский участок. 3 ноября власти Бельгии получили ордер на арест Пучдемона. Он утверждает, что не пытается уйти от правосудия.

Ранее правительство Испании отправило в отству главау Каталонии Карлеса Пучдемона, но он отказался складывать свои полномочия.