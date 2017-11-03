СМИ узнали об уничтожении СБУ главной улики по делу сына Авакова

Служба безопасности Украины уничтожила главную улику по делу сына Арсена Авакова. Об этом узнали СМИ.

Как пишет «Украинская правда», речь идет о видео, снятом в рабочем кабинете главы МВД страны. На данных кадрах, опубликованных ранее в интернете, похожий на Александра Авакова человек обсуждает с бывшим чиновником ведомства закупку рюкзаков для полицейских. По данным следствия, закупочная стоимость обмундирования превысила реальную в 6 раз, что и стало причиной обвинения Авакова-младшего в коррупции.

По словам источников, с которыми пообщались украинские журналисты, некоторое время назад выяснилось, что оригинала этой записи не существует – ее уничтожила СБУ. В результате уголовное дело в отношении Авакова может развалиться.