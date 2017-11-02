Лидер Ирана Али Хаменеи считает США главным врагом Исламской Республики

Главный и злонамеренный враг для Ирана - США. Верховный руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи сделал такое заявиление на встрече с молодежью. Али Хаменеи объяснил, что вывод о враждебности США - это не пессимистический взгляд, а основан на опыте.

Лидер исламской республики рассказал студентам, что "несколько лет назад представители американского руководства говорили о необходимости искоренить иранский народ". Хаменеи подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут осознать тот факт, что невозможно уничтожить народ с такой богатой историей и культурой.

Он назвал глупыми обвинения Дональдом Трампом Тегерана в поддержке терроризма.

Президент РФ Владимир Путин 1 ноября совершил рабочий визит в Иран и встретился с Верховным руководителем и духовным лидером Исламской Республики Иран аятоллой Али Хаменеи.

Али Хаменеи на встрече заявил, что сотрудничество Ирана и России приведеёт к изоляции США.