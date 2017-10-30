Под Киевом ранили ранее подозреваемого в подготовке покушения на Путина

В Киевской области обстреляли автомобиль, в котором ехал Адам Осмаев, ранее обвинявшийся в подготовке покушения на Владимира Путина.

Об инциденте, произошедшем с уроженцем Чечни, на своей странице в социальной сети Facebook сообщил депутат Верховной Рады Антон Геращенко. Согласно информации, предоставленной парламентарием, в результате нападения погибла супруга Осмаева. Сам мужчина ранен. В каком состоянии он сейчас находится, Геращенко не уточнил.

Адам Осмаев входил в состав группы экстремистов, обезвреженных на Украине зимой 2012 года. Один из членов группы, задержанной украинскими спецслужбами, рассказал, что он с подельниками готовил покушение на Владимира Путина, который в то время занимал пост главы правительства России.