Порошенко стоя на коленях поблагодарил украинцев за победу над фашистами
28 октября 2017, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Пётр Порошенко в субботу, 28 октября, почтил память погибших украинцев при освобождении территории Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Порошенко вместе с ветеранами Великой Отечественной войны в парке Вечной Славы в Киеве возложил венки к могиле Неизвестного солдата.
На Украине отметили 73-й ю годовщину освобождения территории Украины от немецко-фашистских захватчиков.
В своём обращении к народу Порошенко подчеркнул безоговорочный и священный вклад украинского народа в победу над нацизмом и освобождением территорий Украины. На церемонии собрались власти страны, власти Киева, депутаты Верховной Рады.