Порошенко стоя на коленях поблагодарил украинцев за победу над фашистами

Президент Украины Пётр Порошенко в субботу, 28 октября, почтил память погибших украинцев при освобождении территории Украины от немецко-фашистских захватчиков.

Порошенко вместе с ветеранами Великой Отечественной войны в парке Вечной Славы в Киеве возложил венки к могиле Неизвестного солдата.

На Украине отметили 73-й ю годовщину освобождения территории Украины от немецко-фашистских захватчиков.

В своём обращении к народу Порошенко подчеркнул безоговорочный и священный вклад украинского народа в победу над нацизмом и освобождением территорий Украины. На церемонии собрались власти страны, власти Киева, депутаты Верховной Рады.