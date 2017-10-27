Рассекреченные в США документы рассказали о реакции СССР на убийство Кеннеди

В Соединенных Штатах опубликованы ранее секретные документы, в которых рассказывается о реакции Советского Союза на убийство 35-го американского президента Джона Кеннеди.

Материалы, основанные на данных, собранных разведкой США, свидетельствуют о том, что новость о гибели Кеннеди шокировала население СССР. Источник ФБР сообщил, что в церквях были проведены службы в память об убитом президенте. Другие источники зафиксировали, что в советских дипломатических кругах выразили сожаление в связи с уходом из жизни Кеннеди, который стремился улучшить отношения между двумя странами.

Джон Кеннеди был убит в Техасе в 1963 году. В США в ближайшие полгода рассекретят несколько тысяч документов, посвященных гибели президента, передает РИА Новости.