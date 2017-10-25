РФ поставила Филиппинам оружие и армейскую технику

РФ поставила Филиппинам партию военной продукции.

Церемония передачи оружия, боеприпасов и армейских грузовиков состоялась в среду, 25 октября, на борту корабля "Адмирал Пантелеев" в порту Манилы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Минобороны России Сергей Шойгу и филиппинский лидер Родриго Дутерте, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее стало известно, что российская сторона поставит Филиппинам стрелковое оружие и грузовые машины. Было также подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.