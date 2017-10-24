Киевскому театру-студии "Черный квадрат" не позволили выступать в украинском областном центре Хмельницком на русском языке.

Коллектив, известный своими малобюджетными комедийными постановками, планировал показать свою интерпретацию "Анны Карениной" Толстого. Однако зрителям не суждено было увидеть спектакль, поскольку незадолго до начала гастролей стало известно, что глава Хмельницкого областного театра отказалась подписать договор аренды зала, передает "Российская газета".

Интересно, что данный отказ можно считать позицией властей, так как театр имения Старицкого нахдится в коммунальной собственности и подчиняется Хмельницкой областной раде. Отмечается также, что Каренену в постановке должна была играть народная артистка Украины Ольга Сумская.