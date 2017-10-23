В ООН заявили, что бананы скоро исчезнут навсегда

Продовольственная и сельхозорганизация ООН (ФАО) бьет тревогу: если не справиться с заразным грибком, то производство бананов в мире может свестись к нулю. На борьбу с новым штаммом ФАО и ее партнеры выделили 98 млн долларов.

На мировых банановых плантациях все чаще выявляется новое заболевание растений – штамм фузарионного увядания TR4, который грозит полным уничтожением урожая на планете.

К 2040 году инфекция может поразить до 1,6 миллиона гектаров банановых плантаций, то есть одну шестую мирового производства фрукта. Потери при этом составят около 10 миллиардов долларов, пишет "Российская газета".