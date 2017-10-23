//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//В мире 13+

В ООН заявили, что бананы скоро исчезнут навсегда

23 октября 2017, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]

В ООН заявили, что бананы скоро исчезнут навсегда
pixabay.com

Продовольственная и сельхозорганизация ООН (ФАО) бьет тревогу: если не справиться с заразным грибком, то производство бананов в мире может свестись к нулю. На борьбу с новым штаммом ФАО и ее партнеры выделили 98 млн долларов.

На мировых банановых плантациях все чаще выявляется новое заболевание растений – штамм фузарионного увядания TR4, который грозит полным уничтожением урожая на планете.

К 2040 году инфекция может поразить до 1,6 миллиона гектаров банановых плантаций, то есть одну шестую мирового производства фрукта. Потери при этом составят около 10 миллиардов долларов, пишет "Российская газета".

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

НС


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

Венедиктов сообщил, что Фельгенгауэр находится в искусственной коме

Венедиктов сообщил, что Фельгенгауэр находится в искусственной коме

Ведущую «Эха Москвы», в понедельник подвергшуюся нападению в офисе редакции, прооперировали, после чего погрузили в искусственную кому. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

//Происшествия

Гражданин Украины открыл стрельбу по российским пограничникам в Курской области

Гражданин Украины открыл стрельбу по российским пограничникам в Курской области

Гражданин Украины открыл стрельбу по российским пограничникам, попавшимся задержать его во время незаконного пресечения российско-украинской границы в Курской области.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Песков назвал "русской народной забавой" слухи о кадровых перестановках

Песков назвал "русской народной забавой" слухи о кадровых перестановках

Дмитрий Песков назвал "русской народной забавой" распространяемые слухи о кадровых изменениях, в том числе о возможном уходе в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в будущем году.

//Экономика

Медведев поддержал идею оплаты ЖКХ в обход управляющих компаний

Медведев поддержал идею оплаты ЖКХ в обход управляющих компаний

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил внести в правительство законопроект о прямом - в обход управляющих компаний - перечислении гражданами средств за коммунальные услуги организациям-поставщикам.

//Новости ADWILE

//Политика

Зюганов жестко высказался об участии Ксении Собчак в президентских выборах

Зюганов жестко высказался об участии Ксении Собчак в президентских выборах

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в понедельник жестко высказался по поводу участия Ксении Собчак в президентских выборах. По его мнению, решение телеведущей превратит кампанию в посмешище.

//Политика

Ковтун заявила о серьезном давлении на нее и на мурманское правительство

Ковтун заявила о серьезном давлении на нее и на мурманское правительство

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в понедельник заявила о серьезном давлении на нее и областное правительство со стороны правоохранительных органов. Но в отставку Ковтун сама не уйдет.

//В мире

Уфологи раглядели на астероиде Эрос инопланетную станцию

Уфологи раглядели на астероиде Эрос инопланетную станцию

Уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем сайте фотографии загадочного объекта на астероиде Эрос. По мнению исследователя, механизм явно рукотворный и напоминает радиолокационную станцию.

//Культура

Директор реабилитационного центра впервые рассказала о смерти актера Марьянова

Директор реабилитационного центра впервые рассказала о смерти актера Марьянова

Оксана Богданова пришла в студию программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Она рассказала, как познакомилась с Дмитрием Марьяновым, как протекало его лечение и что же случилось в день его смерти.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова отобрала мобильный телефон у поклонника

Ирина Аллегрова отобрала мобильный телефон у поклонника

Очередной концерт Ирины Аллегровой в рамках гастрольного тура «Перезагрузка» в Уфе прошел вовсе не так как задумывался устроителями.

//В мире

В ООН заявили, что бананы скоро исчезнут навсегда

В ООН заявили, что бананы скоро исчезнут навсегда

Продовольственная и сельхозорганизация ООН (ФАО) бьет тревогу: если не справиться с заразным грибком, то производство бананов в мире может свестись к нулю. На борьбу с новым штаммом ФАО и ее партнеры выделили 98 млн долларов.

//Общество

Батальоном командует трансгендер Настя

Батальоном командует трансгендер Настя

В Германии впервые в истории командование батальоном бундесвера доверили трансгендеру. В подчинении подполковника Насти, как сама себя называет Анастасия Бифанг, теперь 750 солдат 381-го батальона связи и обеспечения города Шторков.

//Общество

На Луне найдены космические корабли

На Луне найдены космические корабли

Виртуальный исследователь Streetcap1 изучая фотографии, снятые во время высадки космонавтов «Аполлона -11» на Луну в 1969 году, сделал невероятное открытие.

//Шоу-бизнес

Право на сказку

Право на сказку

Она вытащила счастливый билет. По крайней мере именно так о ней говорят завистники. Провинциальная Золушка не просто попала в высший свет шоу-бомонда, но и вышла замуж за маэстро

//Общество

СК проводит проверку по факту избиения сверстницами школьницы в Москве

СК проводит проверку по факту избиения сверстницами школьницы в Москве

Следователи проверят информацию СМИ об избиении школьницами их сверстницы в московском парке. Ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лица, коленей и другие травмы.

//В мире

В Аргентине мать сняла на видео, как молния ударила рядом с ее сыном

В Аргентине мать сняла на видео, как молния ударила рядом с ее сыном

В Аргентине засняли на видео попадание молнии в зонт подростка, игравшего во дворе. Видеоролик, заснятый матерью мальчика, был опубликован на YouTube. Инцидент произошел в городе Посадас.

//Политика

В МИД назвали неприемлемыми слова главы Афганистана о "поддержке" РФ талибов

В МИД назвали неприемлемыми слова главы Афганистана о "поддержке" РФ талибов

МИД России считает неприемлемыми заявления главы Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани относительно "поддержки" Россией движения талибов. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

//Политика

Тиллерсон прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Тиллерсон прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Багдад с визитом, о котором не было объявлено ранее. Тиллерсон также провёл переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле. О его визите в Кабул тоже не сообщалось.

//В мире

Российский парапланерист погиб в горах Индии

Российский парапланерист погиб в горах Индии

В Индии погиб екатеринбуржец Николай Рябков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг, член Общественной палаты уральской столицы Алексей Беззуб. Путешествия и полеты на параплане были его хобби.

//Общество

В СК России рассказали подробности нападения на журналистку "Эха Москвы"

В СК России рассказали подробности нападения на журналистку "Эха Москвы"

В Следственном комитете РФ рассказали первые детали расследования о нападении в редакции "Эха Москвы" на заместителя главного редактора Татьяну Фельгенгауэр. 48-летний Борис Гриц имеет двойное гражданство Израиля и Российской Федерации.

//Общество

От руки бойца Росгвардии погибли четверо его сослуживцев в Чечне

От руки бойца Росгвардии погибли четверо его сослуживцев в Чечне

Сотрудник Росгвардии в Чечне застрелил четверых сослуживцев, его ликвидировали, сообщили в ведомстве. Инцидент произошел сегодня днем в станице Шелковская в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа.

//Культура

Куклачев и Хазанов ответили на обвинения Transparency International

Куклачев и Хазанов ответили на обвинения Transparency International

Представители театров ответили на претензии Transparency International (TI), в расследовании которого утверждается, что руководители как минимум 14 театров искусственно создавали себе дополнительные возможности для заработков.

//Общество

СМИ сообщают, что в Москве обстреляли квартиру Рогозина

СМИ сообщают, что в Москве обстреляли квартиру Рогозина

На улице Староволынской в Москве 14 октября обстреляли окна квартиры вице-премьера России Дмитрия Рогозина, полиция ищет преступника. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

//Шоу-бизнес

Пугачева в прогулке "по казематам" показала Вайкуле, где у нее замурованы мужья

Пугачева в прогулке "по казематам" показала Вайкуле, где у нее замурованы мужья

Знаменитые звезды эстрады Алла Пугачева и Лайма Вайкуле записали в доме Аллы юмористический ролик. Видеозапись называется «Лайма в гостях у Аллы. Прогулка по казематам».

//Здоровье

Как удержать потерянный вес

Как удержать потерянный вес

Сражение за идеальную фигуру часто оказывается проигранным из-то того, что нам не удается удержать потерянный во время диеты вес. Остаться стройным, как утверждают диетологи, можно единственным способом — навсегда изменить свои пищевые привычки и перестать есть вредную пищу.

//Экономика

"Газпром" ответил на условие Киева по закупке газа у России

"Газпром" ответил на условие Киева по закупке газа у России

В "Газпроме" прокомментировали заявление Киева о возможности возврата страны к закупкам российского газа, если точка расчёта газа будет перенесена с западной на восточную границу Украины.

//Политика

В России заморозили счета предполагаемых террористов на 6 млн рублей

В России заморозили счета предполагаемых террористов на 6 млн рублей

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил на встрече с главой государства Владимиром Путиным, что за год в России были заморожены активы предполагаемых террористов на 6 млн рублей.

//Общество

Три лучших способа ответить на оскорбление

Три лучших способа ответить на оскорбление

Вас оскорбили! К сожалению, сталкиваться с подобным приходится очень часто. Особенно жителям крупных городов, где уровень стресса зашкаливает. Оскорбить могут в транспорте, магазине, в соцсети. Как лучше всего реагировать на хамство?

//Культура

Сергей Гармаш решил пошутить и выпрыгнул из окна пятого этажа

Сергей Гармаш решил пошутить и выпрыгнул из окна пятого этажа

Актер Сергей Гармаш разыграл партнершу по съемочной площадке Веру Воронкову, выпрыгнув из окна пятого этажа. Данный инцидент произошел во время создания картины «Время танцора». Съемки фильма проводились в Крыму.

//Общество

В Новой Москве бесследно пропала молодая женщина

В Новой Москве бесследно пропала молодая женщина

В Новой Москве бесследно пропала молодая женщина Алина Цепелева. 18 октября она ушла из дома в п. Михайлово-Ярцевское, д.о. Плесково, СНТ «Тимирязевец» и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

//Культура

Умер один из основателей группы Marilyn Manson

Умер один из основателей группы Marilyn Manson

Путески основал группу Marilyn Manson в 1989 году вместе с Брайаном Уорнером, который позже взял себе псевдоним, совпадающий с названием группы. Позднее Путески покинул группу из-за разногласий.

//Политика

В Латвии прошёл пикет в защиту русских школ

В Латвии прошёл пикет в защиту русских школ

В Риге прошел митинг в защиту русских школ в Латвии, он состоялся в понедельник у здания министерства образования и науки республики. Акция носила двуязычное название "Es Esmu Latvija, Аз Есмь Латвия".

//Общество

Полиция опубликовала видео допроса нападавшего на журналистку в Москве

Полиция опубликовала видео допроса нападавшего на журналистку в Москве

МВД опубликовало видеозапись допроса мужчины, напавшего в понедельник на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший был задержан по горячим следам охранниками.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

Венедиктов сообщил, что Фельгенгауэр находится в искусственной коме

Венедиктов сообщил, что Фельгенгауэр находится в искусственной коме

Ведущую «Эха Москвы», в понедельник подвергшуюся нападению в офисе редакции, прооперировали, после чего погрузили в искусственную кому. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

//Происшествия

Гражданин Украины открыл стрельбу по российским пограничникам в Курской области

Гражданин Украины открыл стрельбу по российским пограничникам в Курской области

Гражданин Украины открыл стрельбу по российским пограничникам, попавшимся задержать его во время незаконного пресечения российско-украинской границы в Курской области.

//Политика

Песков назвал "русской народной забавой" слухи о кадровых перестановках

Песков назвал "русской народной забавой" слухи о кадровых перестановках

Дмитрий Песков назвал "русской народной забавой" распространяемые слухи о кадровых изменениях, в том числе о возможном уходе в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в будущем году.

//Экономика

Медведев поддержал идею оплаты ЖКХ в обход управляющих компаний

Медведев поддержал идею оплаты ЖКХ в обход управляющих компаний

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил внести в правительство законопроект о прямом - в обход управляющих компаний - перечислении гражданами средств за коммунальные услуги организациям-поставщикам.

//Политика

Зюганов жестко высказался об участии Ксении Собчак в президентских выборах

Зюганов жестко высказался об участии Ксении Собчак в президентских выборах

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в понедельник жестко высказался по поводу участия Ксении Собчак в президентских выборах. По его мнению, решение телеведущей превратит кампанию в посмешище.

//Политика

Ковтун заявила о серьезном давлении на нее и на мурманское правительство

Ковтун заявила о серьезном давлении на нее и на мурманское правительство

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в понедельник заявила о серьезном давлении на нее и областное правительство со стороны правоохранительных органов. Но в отставку Ковтун сама не уйдет.

//В мире

Уфологи раглядели на астероиде Эрос инопланетную станцию

Уфологи раглядели на астероиде Эрос инопланетную станцию

Уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем сайте фотографии загадочного объекта на астероиде Эрос. По мнению исследователя, механизм явно рукотворный и напоминает радиолокационную станцию.

//Культура

Директор реабилитационного центра впервые рассказала о смерти актера Марьянова

Директор реабилитационного центра впервые рассказала о смерти актера Марьянова

Оксана Богданова пришла в студию программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Она рассказала, как познакомилась с Дмитрием Марьяновым, как протекало его лечение и что же случилось в день его смерти.

//Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова отобрала мобильный телефон у поклонника

Ирина Аллегрова отобрала мобильный телефон у поклонника

Очередной концерт Ирины Аллегровой в рамках гастрольного тура «Перезагрузка» в Уфе прошел вовсе не так как задумывался устроителями.

//В мире

В ООН заявили, что бананы скоро исчезнут навсегда

В ООН заявили, что бананы скоро исчезнут навсегда

Продовольственная и сельхозорганизация ООН (ФАО) бьет тревогу: если не справиться с заразным грибком, то производство бананов в мире может свестись к нулю. На борьбу с новым штаммом ФАО и ее партнеры выделили 98 млн долларов.

//Общество

Батальоном командует трансгендер Настя

Батальоном командует трансгендер Настя

В Германии впервые в истории командование батальоном бундесвера доверили трансгендеру. В подчинении подполковника Насти, как сама себя называет Анастасия Бифанг, теперь 750 солдат 381-го батальона связи и обеспечения города Шторков.

//Общество

На Луне найдены космические корабли

На Луне найдены космические корабли

Виртуальный исследователь Streetcap1 изучая фотографии, снятые во время высадки космонавтов «Аполлона -11» на Луну в 1969 году, сделал невероятное открытие.

//Шоу-бизнес

Право на сказку

Право на сказку

Она вытащила счастливый билет. По крайней мере именно так о ней говорят завистники. Провинциальная Золушка не просто попала в высший свет шоу-бомонда, но и вышла замуж за маэстро

//Общество

СК проводит проверку по факту избиения сверстницами школьницы в Москве

СК проводит проверку по факту избиения сверстницами школьницы в Москве

Следователи проверят информацию СМИ об избиении школьницами их сверстницы в московском парке. Ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лица, коленей и другие травмы.

//В мире

В Аргентине мать сняла на видео, как молния ударила рядом с ее сыном

В Аргентине мать сняла на видео, как молния ударила рядом с ее сыном

В Аргентине засняли на видео попадание молнии в зонт подростка, игравшего во дворе. Видеоролик, заснятый матерью мальчика, был опубликован на YouTube. Инцидент произошел в городе Посадас.

//Политика

В МИД назвали неприемлемыми слова главы Афганистана о "поддержке" РФ талибов

В МИД назвали неприемлемыми слова главы Афганистана о "поддержке" РФ талибов

МИД России считает неприемлемыми заявления главы Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани относительно "поддержки" Россией движения талибов. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Тиллерсон прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Тиллерсон прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Багдад с визитом, о котором не было объявлено ранее. Тиллерсон также провёл переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле. О его визите в Кабул тоже не сообщалось.

//В мире

Российский парапланерист погиб в горах Индии

Российский парапланерист погиб в горах Индии

В Индии погиб екатеринбуржец Николай Рябков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг, член Общественной палаты уральской столицы Алексей Беззуб. Путешествия и полеты на параплане были его хобби.

//Общество

В СК России рассказали подробности нападения на журналистку "Эха Москвы"

В СК России рассказали подробности нападения на журналистку "Эха Москвы"

В Следственном комитете РФ рассказали первые детали расследования о нападении в редакции "Эха Москвы" на заместителя главного редактора Татьяну Фельгенгауэр. 48-летний Борис Гриц имеет двойное гражданство Израиля и Российской Федерации.

//Общество

От руки бойца Росгвардии погибли четверо его сослуживцев в Чечне

От руки бойца Росгвардии погибли четверо его сослуживцев в Чечне

Сотрудник Росгвардии в Чечне застрелил четверых сослуживцев, его ликвидировали, сообщили в ведомстве. Инцидент произошел сегодня днем в станице Шелковская в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа.

//Культура

Куклачев и Хазанов ответили на обвинения Transparency International

Куклачев и Хазанов ответили на обвинения Transparency International

Представители театров ответили на претензии Transparency International (TI), в расследовании которого утверждается, что руководители как минимум 14 театров искусственно создавали себе дополнительные возможности для заработков.

//Общество

СМИ сообщают, что в Москве обстреляли квартиру Рогозина

СМИ сообщают, что в Москве обстреляли квартиру Рогозина

На улице Староволынской в Москве 14 октября обстреляли окна квартиры вице-премьера России Дмитрия Рогозина, полиция ищет преступника. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

//Шоу-бизнес

Пугачева в прогулке "по казематам" показала Вайкуле, где у нее замурованы мужья

Пугачева в прогулке "по казематам" показала Вайкуле, где у нее замурованы мужья

Знаменитые звезды эстрады Алла Пугачева и Лайма Вайкуле записали в доме Аллы юмористический ролик. Видеозапись называется «Лайма в гостях у Аллы. Прогулка по казематам».

//Здоровье

Как удержать потерянный вес

Как удержать потерянный вес

Сражение за идеальную фигуру часто оказывается проигранным из-то того, что нам не удается удержать потерянный во время диеты вес. Остаться стройным, как утверждают диетологи, можно единственным способом — навсегда изменить свои пищевые привычки и перестать есть вредную пищу.

//Экономика

"Газпром" ответил на условие Киева по закупке газа у России

"Газпром" ответил на условие Киева по закупке газа у России

В "Газпроме" прокомментировали заявление Киева о возможности возврата страны к закупкам российского газа, если точка расчёта газа будет перенесена с западной на восточную границу Украины.

//Политика

В России заморозили счета предполагаемых террористов на 6 млн рублей

В России заморозили счета предполагаемых террористов на 6 млн рублей

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил на встрече с главой государства Владимиром Путиным, что за год в России были заморожены активы предполагаемых террористов на 6 млн рублей.

//Общество

Три лучших способа ответить на оскорбление

Три лучших способа ответить на оскорбление

Вас оскорбили! К сожалению, сталкиваться с подобным приходится очень часто. Особенно жителям крупных городов, где уровень стресса зашкаливает. Оскорбить могут в транспорте, магазине, в соцсети. Как лучше всего реагировать на хамство?

//Культура

Сергей Гармаш решил пошутить и выпрыгнул из окна пятого этажа

Сергей Гармаш решил пошутить и выпрыгнул из окна пятого этажа

Актер Сергей Гармаш разыграл партнершу по съемочной площадке Веру Воронкову, выпрыгнув из окна пятого этажа. Данный инцидент произошел во время создания картины «Время танцора». Съемки фильма проводились в Крыму.

//Общество

В Новой Москве бесследно пропала молодая женщина

В Новой Москве бесследно пропала молодая женщина

В Новой Москве бесследно пропала молодая женщина Алина Цепелева. 18 октября она ушла из дома в п. Михайлово-Ярцевское, д.о. Плесково, СНТ «Тимирязевец» и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

//Культура

Умер один из основателей группы Marilyn Manson

Умер один из основателей группы Marilyn Manson

Путески основал группу Marilyn Manson в 1989 году вместе с Брайаном Уорнером, который позже взял себе псевдоним, совпадающий с названием группы. Позднее Путески покинул группу из-за разногласий.

//Политика

В Латвии прошёл пикет в защиту русских школ

В Латвии прошёл пикет в защиту русских школ

В Риге прошел митинг в защиту русских школ в Латвии, он состоялся в понедельник у здания министерства образования и науки республики. Акция носила двуязычное название "Es Esmu Latvija, Аз Есмь Латвия".

//Общество

Полиция опубликовала видео допроса нападавшего на журналистку в Москве

Полиция опубликовала видео допроса нападавшего на журналистку в Москве

МВД опубликовало видеозапись допроса мужчины, напавшего в понедельник на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший был задержан по горячим следам охранниками.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры