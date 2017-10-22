Порошенко пообещал сделать все для ввода миротворцев ООН в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко во время общения с жителями подконтрольной Киеву Авдеевки пообещал добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс.

"Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе. И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять", — цитирует слова Порошенко его пресс-служба. "Это значит, что мы с вами, совместными усилиями, принесли мир на Донбасс", — отметил украинский президент.

Порошенко в Авдеевке в воскресенье провел совещание по оперативной ситуации на фронте в Донбассе.