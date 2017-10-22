В британском Нанитоне вооружённый мужчина захватил заложников в магазине

В Великобритании в Нанитоне в воскресенье неизвестный вооружённый мужчина захватил заложников в здании торгово-развлекательного центра. Со словам очевидцев, злоумышленник угрожает заложникам.

"Неизвестный мужчина взял людей в заложники и угрожает, что будет стрелять", — цитирует очевидца Иэна Брауна газета The Sun. Место происшествия оцепила полиция.

Полиция пока не разглашает подробностей. Местных жителей призвали избегать место происшествия в районе Бермуда-Парка в Нанитоне, - сообщает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ. "Сотрудники в данный момент пытаются разрешить ситуацию в районе Бермуда-Парк в Нанитоне", — говорится в заявлении полиции в Twitter.