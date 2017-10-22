Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы ЦРУ США Майка Помпео по поводу возможной реакции на смерть лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Заявление главы ЦРУ означает одно: Ким Чен Ыну выписана чёрная метка. Просто так лидеры не исчезают. Другой вопрос, насколько угроза осуществима", — написал политик Алексей Пушков в Twitter.

Директор ЦРУ Майк Помпео, выступая на мероприятии Фонда защиты демократий, заявил, что он не будет говорить о северокорейском лидере Ким Чен Ыне в случае его внезапного исчезновения.