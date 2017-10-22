Житель Великобритании решил, что самолет падает, и сделал девушке предложение

Британский адвокат во время полета решил, что самолет падает и сделал предложение своей девушке.

Мужчина решился на этот шаг после того, как летательный аппарат, направлявшийся из Австралии на Бали, начал быстро терять высоту. Как уточняет издание Daily Mirror, британец хотел сделать предложение в романтической обстановке на острове, однако испугался, что воздушное судно может упасть.

Девушка согласилась выйти замуж, а после благополучного приземления она подтвердила свой ответ. Инцидент произошел из-за технической неисправности.