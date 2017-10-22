ВС Латвии: у границы республики замечены российские подлодка и корабль

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили в воскресенье, 22 октября, что у границы республики замечены российские подводная лодка и военный корабль.

Объекты зафиксировали в 15 морских милях от территориальных вод страны. Уточняется, что речь идет о подлодке класса "Кило" и корабле класса "Пархим", передает ТАСС.

Минобороны Латвии утверждают, что российские военные корабли и самолеты в прошлом году приближались к границам государства 209 раз, в 2015 году они были зафиксированы более 270 раз, а в 2014 – около 250 раз.