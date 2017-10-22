Неизвестный открыл огонь по баскетбольной площадке в США
22 октября 2017, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]
В американском городе Честер, который расположен в штате Пенсильвания, неизвестный открыл огонь по баскетбольной площадке.
В результате случившегося ранения получили не менее четырех человек. Согласно последней информации, злоумышленник стрелял по баскетбольной площадки с возвышенности. Как уточняет телеканал CBS, стрелок находился на значительном расстоянии от своей цели.
Впоследствии полицейские обнаружили штурмовую винтовку и патроны на месте, где находился предполагаемый преступник.