Неизвестный открыл огонь по баскетбольной площадке в США

В американском городе Честер, который расположен в штате Пенсильвания, неизвестный открыл огонь по баскетбольной площадке.

В результате случившегося ранения получили не менее четырех человек. Согласно последней информации, злоумышленник стрелял по баскетбольной площадки с возвышенности. Как уточняет телеканал CBS, стрелок находился на значительном расстоянии от своей цели.

Впоследствии полицейские обнаружили штурмовую винтовку и патроны на месте, где находился предполагаемый преступник.