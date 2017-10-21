ВОЗ сообщает о нехватке антибиотиков во всем мире

Специалисты объясняют, что за десятки лет, прошедшие со времен изобретения пенициллина, микробы привыкли к большинству лекарств. Люди сами дали им такую возможность, принимая антибиотики даже без особых на то причин.

Всемирная организация здравоохранения объявила о нехватке лекарств из-за роста сопротивляемости бактерий. В настоящее время, согласно статистике, в мире 700 тысяч людей умирает от того, что антибиотики не справляются со своей "работой". Через 30 лет при такой динамике это число может достичь 10 миллионов.

Кроме того, проблема связана с тем, что антибиотики попадают в наш организм и с продуктами питания. Лекарства назначают животным, так что в небольших дозах мы получает их из мяса, птицы, рыбы, они попадают даже в мед.

Для того, чтобы решить проблему с неэффективностью противомикробных препаратов, в городах Российской Федерации планируют ужесточить контроль над отпуском таких лекарств по рецепту доктора и оптимизировать назначения врачей, сообщает НТВ.