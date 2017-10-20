Протестующие у Верховной рады не собираются покидать палаточный городок

В пятницу, 20 октября, депутат от фракции "Самопомощь" Егор Соболев и заявил, что протестующие у здания Верховной рады в Киеве в настоящий момент не планируют уходить из палаточного городка.

Политик подчеркнул, что их уход "убьет веру" во многих гражданах, которые убеждены, что можно что-то изменить. Как сообщает РИА "Новости", Соболев считает, что протестующим следует иметь четкий план, как заставить президента Украины Петра Порошенко и парламент страны внести поправки в законы.

Депутат добавил сегодня, что активисты твердо намерены "выгнать банду", передает РИА "Новости".