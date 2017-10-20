Минобороны: США признают применение боевиками химоружия в сирийском Идлибе

В Минобороны РФ сообщили, что Госдеп США впервые признал, что боевики применяют в сирийском Идлибе химическое оружие.

Эти данные предоставил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, который подчеркнул, что в данной провинции действуют члены террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая связана с "Джабхат ан-Нусрой" (обе запрещены в России). Боевики, как уточняет RT , используют тяжелое и стрелковое вооружение, взрывные устройства а также химическое оружие.

К настоящему моменту известно лишь об одном случае применения данного вида оружия в Идлибе – тогда США обвиняли в случившемся правительственные войска.