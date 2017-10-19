Истинная подоплёка европейского сепаратизма

Те европейские политики, кто якобы добивается независимости своего региона, зачастую вовсе не желают этого, считает завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир ШВЕЙЦЕР.



Разговоры о собственном государстве предназначены для народа и служат средством нажима на единое правительство с целью выбить для региона экономические преференции. Да и народу свойственно «остывать». Одно дело – кричать на митинге, на телевидении, в газетах. И совсем другое дело – принимать решение на выборах. Голосуя, люди тщательнее взвешивают все «за» и «против».



Разгорячённые каталонские сепаратисты упирают на то, что Каталония даёт 20% испанского ВВП при 16% населения. Но каталонское правительство прекрасно знает: регион получает из центра не меньше. Народ в скором времени тоже поймёт это, и сепаратизм ослабнет.



Каталонские ли, шотландские ли, фламандские ли сепаратисты не хотят принять тот факт, что глобализация – это объективный процесс. Его можно сравнить с течением реки.

Владимир Швейцер призывает и не надеяться и на распад Германии. Немцы проделали путь к единому государству семимильными шагами. А разделение после Второй мировой войны научило их особенно дорожить своим единством.



Последствия Брекзита – великолепный аргумент для правительства единой Испании. Не надо объявлять референдум, если нет никакого понимания, что будет дальше. Брекзит – это, условно говоря, развод супругов. Как жить отдельно – они не знают. Всё выясняют, кто кому должен. Британцы хотят, чтобы их товары продавались в Европе на прежних условиях, а ЕС взамен требует, чтобы и перемещение рабочей силы в Великобританию происходило так же, как прежде. И что тогда останется от Брекзита? Кстати, согласно опросам, сторонники Брекзита в Великобритании сейчас уже в меньшинстве. Он лишь на первый взгляд кажется шагом к разъединению. Его результат, а точнее, отсутствие результата указывает на обратное.



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