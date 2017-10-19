Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк заявила, что экстремисты , боевики ИГ или другие, планируют устроить теракт, подобный теракту в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

(Террористическая организация "Исламское государство" в России запрещена).

"Террористические организации – ИГ или другие – хотят осуществить взрыв, подобный тому, который они осуществили 11 сентября. Они хотят сбить самолет", - заявила Элейн Дьюк во время выступления в американском посольстве в Лондоне, ссылаясь на разведданные.

По ее словам, сейчас у ИГ переходный период, когда боевикам "нужно обеспечить поступление финансов, продолжать быть заметными и сохранять свою численность, поэтому они реализуют небольшие замыслы", - сообщает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.

11 сентября 2001 года в США боевики-смертники "Аль-Каиды" (террористическая организация в России запрещена) захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 9/11 стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских.