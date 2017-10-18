Черный дождь пошел в некоторых районах Эстонии

В Таллине прошел черный дождь из-за того, что ураган «Офелия» принес в Эстонию дым и копоть пожаров из Португалии, а также пыль из пустыни Сахара. Темные тучи погрузили в середине дня во тьму ряд городов.

Осадки сопровождались образованием серого цвета пены. Информация о химическом составе воздуха отсутствует. К настоящему времени благоприятные погодные условия в Эстонии восстановились.

Из-за урагана "Офелия" в Испании и Португалии бушуют лесные пожары, в Ирландии отключено электричество, а небо Лондона стало желтым.