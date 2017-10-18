Возобновлено авиасообщение между Ираком и Саудовской Аравией
18 октября 2017, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что между Ираком и Саудовской Аравией возобновлено авиасообщение, которое было прервано 27 лет назад.
Об этом сообщили в среду, 18 октября, в иракском министерстве транспорта, где отметили, что страна подписала меморандум с Саудовской Аравией о сотрудничестве по возобновлению авиасообщения, а также оказании ряда услуг на земле, передает РИА "Новости".
В документе также уточняется, что Ирак готов работать совместно с другими странами, но в большей мере со своими ближайшими соседями.