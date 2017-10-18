МИД РФ призывает стороны конфликта на Корейском полуострове к диалогу

В среду, 18 октября, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва призывает стороны конфликта на Корейском полуострове как можно скорее вернуться к диалогу.

В МИД РФ также отметили, что Россия готова внести свой вклад в данную работу. В рамках выступления на открытии первой международной конференции Молодежной группы Организации по ДВЗЯИ Рябков подчеркнул, что российская сторона не раз демонстрировала на практике свои возможности в сфере предоставления нейтральных площадок для подобного рода переговоров, а также для возведения политической и интеллектуальной основы для успешного движения вперед, передает сегодня РИА "Новости".