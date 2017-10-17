Власти США готовы вступить в переговоры с КНДР, но готовятся к худшему исходу

Власти США не исключают возможности проведения прямых переговоров с КНДР, однако готовятся к худшему исходу.

Об этом во вторник, 17 октября, сообщил заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан, который отметил, что Вашингтон нацелен на дипломатические усилия по разрешению ситуации вокруг Северной Кореи, передает информационное агентство Reuters.

Дипломат подчеркнул, что тем не менее США, а также Япония, Южная Корея и прочие союзники страны должны готовиться к худшему, если дипломатический путь не принесет желаемых результатов.