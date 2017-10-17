Шойгу объявил о скором завершении операции в Сирии
17 октября 2017, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что война в Сирии в скором времени завершится.
Данное заявление глава Минобороны сделал в рамках встречи со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом. Шойгу подчеркнул, что в настоящий момент есть несколько проблем, которые требует быстрого решения, а также добавил, что необходимо обсудить дальнейшую ситуацию в Сирии, передает РИА "Новости".
Напомним, в минувшую пятницу стало известно, что боевики террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России, контролируют сейчас менее восьми процентов территории САР.