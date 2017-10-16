Глава Каталонии хочет встретиться с испанским премьер-министром

Глава Каталонии Карлес Пучдемон написал письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою.

В послании содержится предложение о встрече в ближайшие два месяца для обсуждения ситуации в регионе, которая сложилась после референдума, передает РИА "Новости". Пучдемон подчеркнул, что данное приглашение к диалогу является искренним и честным.

Ранее совет министров Испании потребовал, чтобы власти Каталонии объяснили, провозгласили ли они независимость. Глава автономной области должен ответить до понедельника, 16 октября.