Морское сообщение между Владивостоком и КНДР возобновлено

Утром в понедельник, 16 октября, стало известно, что возобновилось морское сообщение между Владивостоком и КНДР, которое было приостановлено в августе.

Пассажиров, однако, пока не перевозят, уточнил сегодня генеральный директор компании-перевозчика Владимир Баранов. Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на информацию морского терминала Владивостока, договор на обслуживание северокорейского судна прекратил свое действие 22 августа из-за того, что руководство ООО "ИнвестСтройТрест" приняло решение отозвать полномочия своего представителя у организации "Лига Транзит".

Более того, компания-оператор теплохода якобы задолжала терминалу крупную сумму – около 1,5 млн рублей.